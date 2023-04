1ª edição do Festival de Talentos do Espectro Autista acontece nesta semana em Rio Branco; confira

Nesta semana acontece o Festival Acreano de Talentos do Espectro Autista em Rio Branco. O evento é parte de um projeto de extensão da Universidade Federal do Acre (Ufac), intitulado “Do Lado de Dentro do Espectro”, reunindo diversos talentos do Acre, nas categorias de artes visuais, literatura e música.

O intuito é divulgar as habilidades e talentos das pessoas com Transtornos do Espectro Autista, relacionadas a literatura, escrita de textos poéticos, romance, contos, teatro, pintura a mão, fotografia, escultura, história em quadrinhos, música, dança e diversas outras categorias artístico-culturais.

“O objetivo deste evento é dar visibilidade aos talentos e habilidades dos autistas acreanos e incluir por meio das manifestações artístico-culturais, informar e sensibilizar a sociedade a respeito do autismo dando voz à quem vive do lado de dentro do espectro, ou seja, os próprios autistas”, destaca Rauana Batalha.

O festival ocorre entre os dias 27, 28 e 29 de abril no Anfiteatro Garibaldi Brasil (Ufac) e no Via Verde Shopping. A programação do festival reúne diversas apresentações de música, artes visuais e literatura, além de rodas de conversa e contação de histórias, com atividades que vão de 10h até às 21h.

Confira a programação: