20 de abril: escolas promovem ações pela paz

Em resposta à malfadada “Lista do Massacre” do dia 20 de abril, um grupo de 100 mães do Colégio Santa Dorotéia, em Belo Horizonte, se uniu e fez uma “super vaquinha” para comprar rosas brancas e vermelhas. Foram arrecadados R$ 2.600 que renderam 1.000 rosas. Elas foram entregues na manhã desta quinta-feira (20) pelos próprios alunos a professores, funcionários e colegas.

A arquiteta Aline Furtado, mãe de dois estudantes do colégio, que teve ideia da iniciativa, disse que ficou muito feliz em ver a alegria das crianças e adolescentes em dar e receber e, principalmente, por sua filha, de 12 anos, “ter virado a chave” e trocado o medo pela alegria de ir à escola.

Ela contou que, na semana passada, recebeu uma mensagem de Whatsapp sugerindo que as pessoas levassem um bombom no dia 20 para entregar a quem quisessem. “Achei boa a ideia e, na hora pensei, porque não nos organizarmos para fazer algo grandioso em vez de apenas compartilhar?”

Aline publicou seu desejo num grupo de mães e recebeu mais apoio do que imaginava. Como já foi dona de uma floricultura, conseguiu um preço diferenciado pela unidade da rosa.