O Universo está sempre em constante movimento e mudança, e muitas vezes essas mudanças afetam nossas vidas de maneiras inesperadas.

Assim, é preciso lembrar que o início de Plutão Retrógrado acontecerá no dia 1º de maio, às 14h08. E então, com ele, muitas coisas do passado tendem a retornar para a vida das pessoas.

- Publicidade-

Dessa forma, talvez você esteja se perguntando se irá se reconectar com alguém do seu passado no próximo mês. Por isso, confira agora 4 signos astrológicos que podem passar por isso!

4 signos que podem encontrar alguém do passado no próximo mês