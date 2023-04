A convite de Gladson, prefeito Camilo da Silva se filia ao Progressistas

O prefeito de Plácido de Castro, Camilo da Silva se filiou ao Progressistas Acre. O evento foi realizado nesta sexta-feira, 14, no município.

No discurso o prefeito agradeceu o convite do presidente do Progressistas Acre, governador Gladson Cameli.

“Agradeço o convite que o governador Gladson me fez, é uma grande oportunidade fazer parte desse time trabalha pela população. Irei contribuir para o partido crescer mais ainda e promover desenvolvimento para o nosso estado”, destacou o prefeito.

Com Camilo da Silva, o partido passa a ter oito prefeitos, além de 38 vereadores, três deputados federais e três estaduais.

O secretário-geral do Partido Progressistas, Lívio Veras, destacou o fortalecimento do partido com a filiação do prefeito.

“A filiação do prefeito Camilo e seu grupo vem fortalecer o Progressistas em Plácido de Castro. Tenho certeza que o município terá amplo apoio dos nossos representantes” disse.

Os parlamentares que compõe a bancada do partido do Acre não participaram do evento pois estavam em Brasília. O governador Gladson Cameli justificou sua ausência e ressaltou a importância da filiação do prefeito.

“Fiz o convite ao prefeito Camilo e sua filiação é muito importante para a nossa sigla. Certamente o nosso partido está fortalecido”, destacou Cameli.