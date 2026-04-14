Ajude: família faz campanha para morador de Sena que precisa de transplante de coração

Familiares e amigos de Maicon Brandão iniciaram uma campanha solidária para arrecadar recursos e ajudar no tratamento do morador de Sena Madureira, no interior do Acre. Segundo informações divulgadas, ele foi acometido pela doença de Chagas e precisará passar por um transplante de coração. A mobilização busca apoio da população para custear despesas durante o período em que ele precisará permanecer fora do estado.

De acordo com a divulgação feita pela família, Maicon viajará para Recife, onde será submetido ao procedimento. Para contribuir, as doações podem ser feitas via PIX pela chave 624 904 862 68, em nome de Terezinha Tavares de Queiroz, esposa de Maicon. O valor arrecadado será destinado a alimentação, hospedagem e demais custos necessários durante a estadia.

LEIA TAMBÉM:

A ação vem ganhando apoio de moradores, que têm compartilhado a vaquinha solidária nas redes sociais em um gesto de solidariedade e esperança. A família destaca que qualquer contribuição pode fazer a diferença neste momento delicado.

A expectativa é de que, com a união da comunidade, Maicon consiga seguir para o tratamento com mais tranquilidade e o suporte necessário para enfrentar essa nova etapa.