14/04/2026
ContilNet Notícias Logo

Ajude: família faz campanha para morador de Sena que precisa de transplante de coração

Doações vão ajudar em tratamento, viagem e custos médicos

Por Ricardo Amaral, ContilNet 14/04/2026
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Ajude: família faz campanha para morador de Sena que precisa de transplante de coração
Família faz campanha para morador de Sena/Foto: Divulgação

Familiares e amigos de Maicon Brandão iniciaram uma campanha solidária para arrecadar recursos e ajudar no tratamento do morador de Sena Madureira, no interior do Acre. Segundo informações divulgadas, ele foi acometido pela doença de Chagas e precisará passar por um transplante de coração. A mobilização busca apoio da população para custear despesas durante o período em que ele precisará permanecer fora do estado.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

ajuda

De acordo com a divulgação feita pela família, Maicon viajará para Recife, onde será submetido ao procedimento. Para contribuir, as doações podem ser feitas via PIX pela chave 624 904 862 68, em nome de Terezinha Tavares de Queiroz, esposa de Maicon. O valor arrecadado será destinado a alimentação, hospedagem e demais custos necessários durante a estadia.

LEIA TAMBÉM:

MP aponta risco de incêndio e falta de acessibilidade em escola no AC

A ação vem ganhando apoio de moradores, que têm compartilhado a vaquinha solidária nas redes sociais em um gesto de solidariedade e esperança. A família destaca que qualquer contribuição pode fazer a diferença neste momento delicado.

A expectativa é de que, com a união da comunidade, Maicon consiga seguir para o tratamento com mais tranquilidade e o suporte necessário para enfrentar essa nova etapa.

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.