Açaí do Acre é um dos produtos com maior bônus em programa nacional para a agricultura familiar

Neste mês de abril, 13 produtos receberam a bonificação do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF). No estado do Acre, o açaí teve 37,5% de subsídio.

Atualmente, o quilo do produto está cotado pelo mercado em R$1,15, mas a partir de agora, o programa garante R$1,84. Portanto, um dos itens que conseguiu um maior percentual do bônus no estado.

Além do açaí, diversos produtos como o alho produzido no Paraná, a banana de Alagoas, batata de Santa Catarina, borracha natural de vários estados como Tocantins, Bahia, Minas Gerais e outros, também receberam os maiores percentuais no programa nacional.

O que é o Programa PGPAF?

“É um programa do Governo Federal que garante aos agricultores familiares que tem financiamento no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) a indexação do financiamento a um preço de garantia igual ou próximo do custo variável de produção e nunca inferior ao estabelecido na PGPM. O objetivo principal do programa é assegurar a remuneração dos custos de produção aos agricultores familiares financiados pelo Pronaf”, explica o Governo Federal.

“As instituições financeiras devem conceder bônus de desconto aos mutuários de operações de crédito de custeio e investimento agropecuário contratadas no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) sempre que o preço de comercialização do produto financiado estiver abaixo do preço de garantia vigente no âmbito do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF)”.