Acre aparece em pesquisa que identifica 70 perfis e sites de disseminação de fake news 

A pesquisa do Coletivo Intervozes e de entidades parceiras identificou 70 perfis e sites da internet que propagam desinformação (fake news). O estado do Acre estava entre as regiões, assim como outras unidades da federação do norte.

Foram analisadas cerca de 200 páginas, além do Acre, também o Amazonas, Amapá, Pará, Roraima, Mato Grosso e Tocantins. Alguns dos sites se apresentam como jornalísticos e a maioria favorece certos posicionamentos políticos.

Conforme o estudo, esses sites divulgam somente informações que favorecem certo partido ou candidato. Os políticos que tiveram mais visibilidade são aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A propagação de desinformação aumentou desde as eleições de 2022, fortemente atrelada à polarização política. De acordo com a integrante do Intervozes, Raquel Baster, as supostas notícias manipulam as informações.

Os pesquisadores destacam ainda a importância de combater esse tipo de prática, através da cooperação entre estados, agentes privados e sociedade que defendem o projeto de Lei das Fake News que está no Congresso, além das políticas de educação crítica para o uso da internet desde a infância.