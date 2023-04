Acusado de matar casal em Assis Brasil é transferido para presídio de Rio Branco

Está a caminho do sistema prisional do Estado, em Rio Branco, Albedio Fernandes Honorato, de 22 anos, acusado de matar um casal de amigos na madrugada de terça-feira (18), em Assis Brasil. O acusado passou por audiência de custódia na Justiça em Brasiléia na manhã desta quinta-feira (20), quando sua prisão preventiva foi mantida e determinada sua transferência para a colônia Francisco D’Oliveira Conde, na capital.

As vítimas foram Gesiane Lima de Castro, de 19 anos, e Manoel dos Santos Lopes, de 23. O delegado de Polícia Civil responsável pela investigação, Erick Maciel, o suspeito foi indiciado por duplo homicídio qualificado por motivo fútil.

A princípio foi divulgado, a partir da versão do acusado, que Gesiane seria amante do criminoso e teria sido assassinada pelo marido, após flagrar um caso de traição na cama do casal. Em seguida, segundo esta versão, Albedio Fernandes Honorato teria lutado contra o marido e o matado. Seria uma tese de crime cometido em legítima defesa.

O caso, no entanto, sofreu uma reviravolta quando o filho do casal morto, uma criança de apenas quatro anos de idade, contar o que presenciou para o psicólogo. O delegado responsável revelou que a dinâmica do crime foi a seguinte: os dois amigos saíram, quando se desentenderam e começaram a brigar. Manoel foi estrangulado e depois esfaqueado pelo acusado.

Após matar Manoel, o acusado foi até a casa do casal deixar a arma utilizada no crime, quando esposa da vítima percebeu a situação e iniciaram uma luta corporal. O acusado chegou a ser atingido com uma facada nas costas, mas conseguiu imobilizar Geisiane a esganá-la até a morte.