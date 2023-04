Adolescente do interior do Acre é um dos suspeitos de ameaçar escolas

Após ataques em escolas no Sul e Sudeste do Brasil, novos perfis foram criados para ameaçar escolas no país, e no Acre não foi diferente. Na manhã desta segunda-feira, 10, perfis foram divulgados com ameaças às escolas da rede pública e privada.

Segundo uma fonte da Polícia Civil, um dos suspeitos de criar o perfil falso com as ameaças é um adolescente de Acrelândia, no interior do Acre.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou, na tarde desta segunda-feira (10), que os responsáveis de três perfis no Instagram foram identificados e as medidas foram tomadas.

Ainda de acordo com a fonte, o pai do adolescente de Acrelândia foi ouvido pela polícia.