Affair de Maiara e cantor já tem problema: “Estava comigo”, diz modelo

Após esta coluna revelar o affair entre Maiara com o cantor Matheus Gabriel, uma modelo revelou ter vivido um romance com o cantor quando ele conheceu a ex de Fernando Zor. Segundo Karina Andrade, ela teria vivido um relacionamento de algumas semanas com o cantor.

No entanto, enquanto ainda estava com a modelo, Matheus Gabriel se aproximou de Maiara. O cantor teria avisado a modelo que só havia encontrado Maiara para vender uma de suas composições. Prints enviados à coluna confirmam que o cantor e a modelo tinham um relacionamento amoroso.

Segundo Karina Andrade, Matheus Gabriel contou que encontrou com Maiara para tentar vender uma de suas composições durante o festival Verão Sertanejo, que aconteceu em Caldas Novas, no dia 7 de abril.

A modelo também afirmou que acredita que o cantor só tem se envolvido com Maiara por interesse: “Ele me contou que ia ver ela no Verão Sertanejo apenas para mostrar uma música que ele compôs. Tenho certeza que ele tá com ela por interesse.”

Prints e fotos que comprovam romance

Em mensagens trocadas as quais a coluna teve acesso, o cantor chega a chamar a modelo de “meu amor”. “E aí, meu amor, tô aqui compondo. Já tá indo tirar fotos, amor? Como tá aí?, disse o cantor em uma das trocas de mensagem que a coluna teve acesso.

Além disso, fotos de casal em que mostram os dois trocando carícias também foram repassadas à coluna. Você pode conferir essas imagens na galeria acima.