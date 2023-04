Ângela Mendes e Lucélia Santos serão entrevistadas no programa do Bial nesta quinta

Nesta quinta-feira (20), o programa “Conversa com Bial”, apresentado pela Rede Globo logo após o telejornal que leva o nome da emissora, as entrevistadas são duas personagens muito conhecidas no Acre: a ativista socioambiental Ângela Mendes e a atriz Lucélia Santos.

A primeira é filha mais velha do ambientalista Chico Mendes, assassinado em dezembro de 1988, em Xapuri, em função de sua luta pela preservação das florestas. A segunda é dona de um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira e da dramaturgia nacional, amiga do sindicalista e que esteve em Xapuri apoiando sua causa em maio de 1988, faltando poucos meses para sua morte.

A entrevista deve tratar da luta de Chico Mendes, cuja memória, segundo Ângela Mendes, foi objeto de combate, principalmente no último governo, de Jair Bolsonaro, cujas políticas públicas na área ambiental buscaram aniquilar o legado do sindicalista. “Tentaram aniquilar a memória do meu pai”, acusa Ângela.

Já Lucélia Santos vem rodando o país com a peça teatral ”Vozes da Floresta – Chico Mendes Vive”, encenado por ela e que atualmente está em Brasília, e terá uma sessão exclusiva neste domingo (23), às 18h, no Teatro dos Bancários (314/315 BL A – Asa Sul).

A atriz encena a memória da luta de Chico Mendes, sob a companhia e o olhar histórico de Valdiza Alencar e Cecília Mendes, três mulheres da resistência que dão o tom da peça. Elas intercalam seus sentimentos e paixões em narrativas que são a voz do próprio Chico Mendes. Ele é o fio condutor no relato da história coletiva do movimento de resistência dos seringueiros acreanos, sendo, em essência, a sua própria história também.

No espetáculo, trechos inéditos de sua entrevista gravada há 34 anos são usados para retratar o ápice do conflito entre seringueiros e fazendeiros. A persistência em resistir contra a derrubada da floresta onde vivia e trabalhava serviu e serve até hoje como exemplo para as gerações presentes e futuras.

A peça traz a defesa de um legado que precisa perdurar. A força e a voz de Lucélia Santos em cena, celebram e honram os ideais de Chico, assuntos abordados com Pedro Bial.