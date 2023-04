Antônio Aquino assume para mais um mandato na Federação de Futebol

Depois de uma eleição bastante disputada contra o deputado federal Roberto Duarte e onde antigos aliados tornaram-se desafetos, Antônio Aquino toma posse nesta sexta (21), às 17 horas, na sede da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) para mais um mandato no comando da entidade.

Aquino comanda o futebol acreano desde 1984 e durante as suas administrações construiu um patrimônio avaliado em R$ 70 milhões.

“A nossa estrutura é uma das melhores do Brasil e ainda não temos o campo sintético do legado da Copa. Vamos seguir trabalhando e calando os que não fazem nada pelo futebol acreano”, declarou Aquino ao ContilNet.

Prestação de contas

Antes da posse, Antônio Aquino irá fazer a prestação de contas referente a temporada de 2022.

“As contas da federação são um livro aberto e cumprimos os prazos. Temos todos os documentos para provar em caso de questionamentos”, explicou o dirigente.

Manipulação de resultado

De acordo com Antônio Aquino, a manipulação de resultados no Acre terá uma investigação rigorosa.

“O TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) vai começar a ouvir as pessoas citadas. O futebol precisa dessa limpeza”, afirmou Antônio Aquino.