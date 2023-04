Bittar e Alan Rick reforçam necessidade de instalação da CPMI para apurar atos de 8 de janeiro

Os senadores Alan Rick e Marcio Bittar, ambos do União Brasil, voltaram a defender nesta quinta-feira, 20, a instalação da Comissão Parlamentar Mista (CMPI) para apurar os atos que marcaram o ataque aos Três Poderes no dia 8 de Janeiro de 2023.

Os parlamentares reforçaram a necessidade da abertura da CPMI após a demissão do general Gonçalves Dias do cargo de ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Dias foi demitido depois da divulgação, pela CNN, de imagens que mostram o general e servidores do GSI caminhando entre os envolvidos no ato nos andares mais altos do Palácio do Planalto, no momento da invasão em 8 de janeiro.

“Vamos abrir a “caixa preta “ e apurar os fatos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023, que marcaram a história do País como o dia em que um grupo de pessoas, em meio a manifestantes, invadiu e depredou prédios públicos na Praça dos Três Poderes em Brasília .

Inicialmente o atual governo se dizia o principal prejudicado e agora não quer a instalação de uma comissão legítima para apurar os fatos. Nós defendemos e assinamos a CPMI para apuração e a clareza dos acontecimentos”, afirmou Bittar.

No vídeo, Alan Rick defendeu a instalação da CPMI após as imagens mostrarem a conivência do ministro do GSI, Gonçalves Dias, com os manifestantes. “As imagens divulgadas pela CNN mostram claramente a atuação do ministro do GSI que foi demitido. Isso é muito grave por estar presente naquele momento, inclusive, ajudando aqueles manifestantes. Vamos juntos defender até o fim a verdade”, afirmou.