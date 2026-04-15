Novo superintendente foi indicado pelo companheiro Cesário Braga e reforça o compromisso com a reconstrução da pasta no governo Lula

O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) tem novo comando no Acre. Danilo Silva assumiu oficialmente a superintendência da pasta no estado, com a missão de dar continuidade à agenda de reconstrução das políticas públicas voltadas ao campo. Danilo é irmão do vereador de Rio Branco, André Kamai (PT), e possui trajetória ligada aos movimentos de base e às causas sociais.

O convite para integrar a equipe do MDA no estado ocorreu ainda no início do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por intermédio de Cesário Braga. Desde então, Danilo vinha contribuindo com a estruturação do ministério e agora assume a liderança da superintendência com o desafio de ampliar o alcance das ações federais em solo acreano.

Gestão com Movimentos Sociais

Em pronunciamento divulgado em suas redes sociais, o novo superintendente destacou que sua gestão será pautada pelo diálogo direto com as entidades e com quem constrói a política no cotidiano rural. “Eu aprendi aqui no Ministério que uma gestão se faz com os movimentos sociais, com as entidades e com quem constrói a política no dia a dia”, afirmou Danilo.

Para o novo gestor, a prioridade absoluta será o fortalecimento da agricultura familiar, setor que sustenta a segurança alimentar e a economia de diversas comunidades no interior do estado. Segundo ele, o objetivo é garantir que as políticas do governo federal “cheguem onde precisam chegar”.

Responsabilidade e Continuidade

Danilo Silva enfatizou que sua chegada ao cargo não representa apenas uma troca de comando, mas a manutenção de um compromisso assumido com o projeto de governo do presidente Lula. “Trabalhar no governo do presidente Lula é mais do que uma honra é um privilégio e uma grande responsabilidade. O desenvolvimento de verdade é com o povo no centro”, declarou.

A nomeação de Danilo reforça o alinhamento político entre a militância histórica do PT no Acre e as diretrizes nacionais do Ministério do Desenvolvimento Agrário, buscando acelerar processos de regularização, fomento e assistência técnica para os pequenos produtores acreanos.

Veja o vídeo: