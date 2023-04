Após enchentes, Ibama decide instalar brigadas de combate a incêndios no Acre

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis publicou na edição desta sexta-feira (14) do Diário Oficial da União uma portaria que autoriza o Centro Especializado (Prevfogo) a contratar brigadas federais para realizar a prevenção e combate a incêndios florestais no Acre.

Os municípios que receberão as instalações das brigadas serão Brasiléia, Sena Madureira e Feijó.

- Publicidade-

Em cada grupamento serão disponibilizados:

01 brigadista chefe de brigada

02 dois brigadistas chefes de esquadrão

12 brigadistas

01 supervisor estadual de brigadas

A medida se deu em virtude do decreto ministerial de situação emergencial por conta do período de queimadas na Amazônia.