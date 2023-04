Atriz mirim de ‘As Crônicas de Nárnia’ aparece aos 27 anos em foto

A atriz e escritora Georgina “Georgie” Helen Henley fez muito sucesso ao interpretar a personagem Lúcia Pevensie no filme “As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa” e suas sequências.

- Publicidade-

A trama mostra a história de irmãos que são enviados para uma casa de campo durante os bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Lucy encontra um guarda-roupa que serve de portal para o mundo de Nárnia.

Ao lado de seus irmãos, ela vive grandes aventuras se juntando a um leão mágico na luta contra a Feiticeira Branca. Produzido pela Walden Media e pela The Walt Disney Pictures, o longa foi lançado em 2005 e fez grande sucesso.

Com um orçamento aproximado de US$ 180 milhões, arrecadou mais de US$ 745 milhões nas bilheterias, tornando-se um clássico.

Se a foto não abrir, clique para vê-la no Instagram:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Georgie Henley (@georgiehenley)

Filha de Rachel Henley e Laura Henley, Georgina já tem 27 anos e apareceu bem diferente em uma foto compartilhada em seu perfil no Instagram, provocando nostalgia e recebendo elogios de seus seguidores.

Um de seus trabalhos mais recentes foi como a personagem Margaret Tudor na série “The Spanish Princess”.

Ele completou 48 anos: Veja como está atualmente o Chunk do filme ‘Os Goonies’

O filme “Os Goonies” foi lançado em 1985. Na trama, um grupo de jovens encontra um mapa do tesouro e decide seguir as pistas para descobrir onde ele leva. Eles entram em um mundo subterrâneo fabuloso, repleto de passagens secretas e armadilhas. O ator que interpretou o Chunk apareceu bem diferente aos 48 anos em foto no Instagram…Saiba mais!