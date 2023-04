Calote de R$ 600 mil? Entenda o possível golpe de ex contra Ganzarolli

A coluna LeoDias revelou, nesta quinta-feira (20/4), detalhes do processo em que Helen Ganzarolli e o ex-namorado, César Kuratomi, são alvos de realizar um financiamento indevido para a compra de um veículo no valor de R$ 750 mil. A coluna também detalhou que a apresentadora afirma ter pegado empréstimo de R$ 600 mil para ajudar o ex a quitar a dívida. No entanto, a Stern, empresa que processa o ex-casal, não teria recebido qualquer valor do empresário.

Depoimento de Helen Ganzarolli e possível golpe

No depoimento, anexado ao processo, Helen Ganzarolli afirmou que pegou R$ 600 mil emprestados no banco para ajudar César Kuratomi a quitar dívidas. Segundo o que a apresentadora afirma no depoimento, ela sequer sabia da dívida que possuía com a empresa Stern, a qual realizou o financiamento para compra do veículo Maserati SQ4.

No entanto, César Kuratomi, também processado pela empresa, mesmo já tendo recebido a quantia de R$ 600 mil de Helen Ganzarolli, não efetuou o pagamento das parcelas finais. Com isso, a apresentadora seguiu recebendo ligações da empresa, sendo cobrada dos débitos feitos pelo ex-namorado.

Entenda o processo

A empresa Stern move um processo contra Helen Ganzarolli, César Kuratomi e o Banco Bradesco devido a um financiamento indevido na compra de um carro. Segundo o advogado da empresa, Kuratomi teria adquirido o veículo Maserati Levante SQ4 em abril de 2022.

O pagamento seria efetuado em parcelas diferentes, sendo elas: R$ 243 mil por crédito; R$ 138,4 mil por cheque; R$ 68,4 mil por transferência; e mais dois cheques de R$ 150 mil cada. A questão apresentada no processo é que a primeira parcela já não foi paga e, por isso, tanto a Stern como César teriam desfeito a venda. Desta forma, o carro não pertencia mais ao empresário.

No entanto, posteriormente, a empresa descobriu que o veículo teria sido passado ao nome de Helen Ganzarolli que fez uma alienação do veículo junto ao Banco Bradesco. Com isso, a Stern passou a cobrar o débito novamente, desta vez a apresentadora. Ao descobrir o processo, Ganzarolli teria tentado efetuar o pagamento a Ster, no entanto, foi recusado.