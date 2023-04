Católicos realizam 1ª Romaria da Divina Misericórdia em Rio Branco; veja programação

O Santuário Divina Misericórdia realiza na tarde deste sábado (15), a sua primeira Romaria. Os romeiros participarão da missa de envio, na catedral Nossa Senhora de Nazaré, às 17h, em seguida sairão em caminhada até a sede do santuário, localizada na Estrada do Calafate.

O percurso terá aproximadamente 8 quilômetros, no qual, os fiéis entoarão cantos, rezas e, em alguns casos, irão pagar promessas pelas graças alcançadas.

- Publicidade-

A Romaria é uma peregrinação empreendida por motivos religiosos a um santuário ou a um lugar sagrado, onde as pessoas vão pedir graças especiais, cumprir promessas e agradecer a Deus.

De acordo com padre Jairo Coelho, a romaria faz parte da programação da festa da Divina Misericórdia, instituída pelo Papa João Paulo II, no ano 2000, e que acontece sempre no 2º domingo de Páscoa.

No domingo (16), a festa continua. Serão realizadas duas missas: a primeira acontece às 11h e será campal. A segunda missa é celebrada às 18h, no Santuário.