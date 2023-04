Com homenagem emocionante, fundador do grupo Selva 90 é sepultado no Acre; VÍDEO

O ex-fuzileiro de selva, Régis Cabral, 51 anos, recebeu uma última homenagem de seus companheiros do grupo Selva 90, formado por veteranos do Exército no Acre. O velório aconteceu na capela Bom Jesus, neste sábado (15).

Régis faleceu na tarde da última sexta-feira (14), em decorrência de complicações de um câncer no pulmão, na Fundação Hospital de Rio Branco.

Deise Leite, um dos companheiros de Régis, conta que o grupo era composto inicialmente por 126 pessoas e que oito já faleceram. Régis era quem conduzia as homenagens nos velórios dos amigos.

“Nossa homenagem aos companheiros é a oração do guerreiro de selva. E em todos os velórios, por incrível que pareça, era sempre o Régis quem conduzia. Então, nada mais justo do que fazermos esta homenagem para ele hoje”, conta.

Regis era conhecido pelo bom humor e alegria. Por ter o gosto pela culinária, sempre era o cozinheiro das festas e reuniões do grupo.

O enterro do ex-combatente foi feito no Cemitério Morada da Paz, em Rio Branco. O cortejo foi acompanhado por amigos e familiares, especialmente pela mãe de Régis, a aposentada Maria Auxiliadora de Lima, 76 anos.

Ao final do cortejo, o sobrinho do ex-combatente fez uma homenagem ao tio e agradeceu pelo apoio dado à família.