Com mais de 40 voos por mês, aeródromo de Marechal Thaumaturgo recebe manutenção

Nesta quarta-feira, 26, as 20 toneladas de insumos enviados pelo governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), chegaram para uma operação tapa-buracos na pista de pouso do aeródromo de Marechal Thaumaturgo.

“É um aeródromo importante para o Acre, são mais de 40 voos por mês e o Deracre tem garantido os trabalhos de manutenção da pista, que são essenciais para garantir a segurança operacional”, destaca o presidente interino do órgão, Sócrates Guimarães.

A equipe iniciou a execução dos serviços de reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação da nova massa asfáltica.

Guimarães informa que o acesso ao município é restrito às vias aérea e fluvial, e que o transporte de insumos e materiais pelos rios é o meio mais viável, realizado por meio de uma balsa do órgão.