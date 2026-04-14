Mais de R$ 2,5 milhões: entenda como o recurso será usado na saúde

O governo do Acre destinou mais de R$ 2,5 milhões para reforçar os serviços de saúde no estado. Os recursos constam em decreto publicado no Diário Oficial desta terça-feira, 14, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar para atender diferentes áreas da administração pública.

De acordo com o documento, os valores serão aplicados principalmente na aquisição de materiais de consumo e no custeio de unidades de média e alta complexidade, contribuindo para a manutenção do atendimento à população. Os recursos estão vinculados ao Fundo Estadual de Saúde e à estrutura da rede pública estadual.

A medida faz parte de um conjunto mais amplo de reforço orçamentário, que contempla diferentes setores e busca garantir o funcionamento contínuo dos serviços essenciais ao longo do ano. No caso da saúde, o investimento visa assegurar condições para a prestação de atendimento, especialmente diante da demanda crescente por serviços hospitalares e ambulatoriais.

LEIA TAMBÉM:

O decreto também estabelece que os valores serão compensados por meio de superávit financeiro, excesso de arrecadação e remanejamento de dotações orçamentárias, conforme previsto na legislação vigente.

A liberação dos recursos ocorre dentro da estratégia do governo de ajustar o orçamento ao longo do exercício, garantindo que áreas prioritárias, como a saúde, mantenham a capacidade de atendimento à população.

Com informações do Diário Oficial do Acre