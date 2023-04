Com show no Acre investigado pelo MP, Amado Batista acaba de ganhar R$ 350 milhões

A possível suspensão de um show marcado para junho em Rodrigues Alves, por R$ 310 mil, a partir de ação do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), não afetaria as finanças do artista contratado, o cantor Amado Batista. O cantor goiano, que também é um forte empresário do setor do agronegócio nacional, acaba de ganhar mais de R$ 350 milhões em vendas de terras, cujo negócio milionário foi exposto por seu colega Sérgio Reis em entrevistas.

No Acre, o sertanejo milionário enfrenta investigação do MPAC, que quer saber se a contratação pela prefeitura de Rodrigues Alves para comemorar o aniversário do município atende ao interesse público e se foram respeitados os princípios e regras previstos na lei de licitações e contratos. Além disso, o órgão também analisará se a realidade financeira e orçamentária do município comporta essa despesa.

- Publicidade-

SAIBA MAIS: Contrato para show de Amado Batista por R$ 310 mil entra na mira do MPAC

No negócio revelado por Sérgio Reis, Amado Batista teria lucrado algo em torno de R$ 350 milhões com a venda de uma de suas fazendas em Goiás. Amado Batista, além de ser um dos maiores nomes do sertanejo nacional, tem se destacado também como um grande investidor do agronegócio brasileiro. Com um vasto patrimônio em propriedades rurais, o cantor tem negociado alguns de seus imóveis, chamando a atenção do mercado.

O corretor Raphael Barra, do BR Fazendas, foi o responsável pela intermediação da negociação e informou à equipe do Compre Rural que a área vendida foi adquirida pelo Grupo Ouro Verde, sediado em Silvânia, a 85 km da capital Goiânia. Com experiência na área de lavoura, o Grupo pretende ampliar sua área de plantio, principalmente após o aumento dos preços das culturas agrícolas.

De acordo com informações da BR Fazendas, a negociação atingiu o patamar de R$ 13 milhões, pela matrícula adquirida. Com a venda das duas propriedades rurais, que somam cerca de 35 mil hectares, Amado Batista irá embolsar um valor impressionante: R$ 350 milhões.

A propriedade adquirida pelo Grupo Ouro Verde possui quatro pistas de pouso para aviões, campo de futebol, churrasqueira, quatro pistas de pouso de avião e lagos com direito a pesca. Além disso, conta com nove tratores, uma retroescavadeira, um caminhão e uma casa que comporta até 40 funcionários.

A venda chamou a atenção do mercado e reforça a posição do cantor como um grande investidor no setor agropecuário. Sua trajetória de sucesso na música e nos negócios o consolida como um ícone da cultura sertaneja e um exemplo de empreendedorismo no campo.