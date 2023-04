Concurso ANTT 2023 abrirá mais de 350 vagas para candidatos de ensino médio, técnico e superior com salários de até R$ 15 mil

Novidade para aqueles que estão à procura de uma oportunidade em cargos públicos, foi protocolado na manhã da segunda-feira (24) um novo pedido para concurso público da ANTT. A assessoria do órgão confirmou que foi solicitado um novo concurso ANTT com 362 vagas. A estimativa de autorização está prevista para este ano, onde serão oferecidas 362 vagas em vários cargos, com salários que podem ultrapassar os R$ 15,5 mil. As vagas do concurso público serão distribuídas em vários estados do país.

Lista de cargos ofertados no novo concurso ANTT 2023:

- Publicidade-

Para os cargos de nível médio, serão abertas 264 vagas distribuídas nos seguintes cargos:

Técnico em Regulação (226 vagas)

Os aprovados para estas vagas serão responsáveis pelo suporte e apoio técnico especializado às atividades de regulação, fiscalização e inspeção. Além de controle da prestação de serviços públicos de transportes terrestres, inclusive infraestrutura, assim como à implementação de políticas.

Técnico Administrativo (38 vagas)

Responsável por realizar atividades de apoio administrativo, organizar arquivo, desenvolver documentos e planilhas e estabelecer contato com fornecedores e clientes, entre outros.

Já para os cargos de nível superior estão sendo exigidas 98 vagas distribuídas entre os seguintes cargos:

Analista Administrativo (30 vagas)

Responsável por analisar controles e métodos, desenvolve relatórios de acompanhamento do setor administrativo, participa do planejamento, controle e organização de fluxos de trabalhos.

Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres (68)

Cargos de nível superior com atribuições voltadas às atividades especializadas de regulação, inspeção, controle e fiscalização da prestação de serviços públicos de transportes terrestres, inclusive infraestrutura, assim como a implementação de políticas e a realização de estudos e pesquisas respectivas a essas atividades.

Para os cargos de nível médio os salários iniciais aos aprovados são de R$ 7.474,64 e R$ 7.846,37, respectivamente. É importante destacar que para o cargo de Técnico em Regulação é também necessário um curso técnico específico, além da escolaridade de ensino médio. Já para os cargos de nível superior do concurso público, os salários são de R$ 14.265,57 e R$ 15.516,12, respectivamente, incluindo um vale alimentação de R$ 458.

Saiba como foi o último concurso ANTT

Os últimos concursos da ANTT aconteceram em 2013 e 2008, com um total de 490 vagas disponibilizadas. Em 2008, foram oferecidas 355 vagas sob organização do NCE, enquanto o segundo concurso público contou com 135 oportunidades com o Cespe/UnB, que atualmente é o Cebraspe, como banca organizadora.

Por ser um concurso de alto nível e contar com um grande número de candidatos, é essencial que os interessados em ingressar na autarquia, que comecem os estudos o quanto antes, levando em conta o programa do concurso anterior.

No concurso de 2013 foram 18.514 inscritos, 137,14 candidatos por vaga. O cargo com maior concorrência é o de técnico administrativo, onde foram 5.618 para 10 vagas, isto é, 561,80 candidatos por vaga.

Conheça a ANTT

A Agência Nacional de Transportes (ANTT) é uma autarquia criada em 2001 para realizar o regulamento e fiscalização sobre transporte de carga e de pessoas no Sistema Nacional de Viação, entre algumas outras funções ligadas a ferrovias e até dutovias.

A ANTT foi criada durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, através da Lei que dispõe a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, que também criou o Conselho Nacional de Integração e Políticas de Transporte (CONIT), Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) e o Departamento Nacional de infraestrutura de Transportes (DNIT), e dá outras providências. A ANTT absorveu, dentre outras, as competências ligadas às concessões de rodovias federais outorgadas pelo extinto DNER.