Concurso Ibama: como foi o último certame? Veja os detalhes

Um novo concurso Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) é aguardado para breve.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva informou que além da autorização, também foram pleiteadas convocações emergenciais para aprovados nos últimos editais tanto do Ibama, quanto do ICMBio e Ministério do Meio Ambiente (MMA). Veja detalhes aqui!

Vale lembrar que a autarquia realizou pedido de edital para provimento de 2.408 vagas, divididas entre especialidades do cargo de Analista, conforme visto abaixo:

1.503 vagas para Analista Ambiental

905 vagas para Analista Administrativo, da carreira de Especialista em Meio Ambiente

O último certame do órgão foi publicado no final de 2021. Organizado pelo Cebraspe, a seleção ofereceu 568 vagas para os cargos de Analista Ambiental (em diversas especialidades), Analista Administrativo e Técnico Administrativo.