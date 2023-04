O Corinthians tem um novo treinador. Depois da saída de Cuca, que se demitiu do cargo, na última quarta-feira, a diretoria do gigante paulista agiu rápido e, nesta sexta-feira (28), fechou com seu mais novo comandante para o restante da temporada.

O sonho da diretoria do Corinthians era Tite, ex-treinador do Brasil, mas um acordo com o grande ídolo foi descartado, depois do próprio Tite encerrar as conversas com o clube paulista. Livre, a prioridade de Tite é o futebol europeu.

