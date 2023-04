Covid: Sesacre amplia vacinação com a bivalente para público acima de 18 anos

O Ministério da Saúde (MS) divulgou nesta segunda-feira, 24, a ampliação da vacinação com a dose de reforço bivalente contra a covid-19, para toda a população acima de 18 anos. No Acre, os municípios já estão autorizados a imunizar esse público.

O objetivo é reforçar a proteção contra a doença e ampliar a cobertura vacinal no país. De acordo com o Programa Nacional de Imunização (PNI) no estado, a coordenação já está reabastecendo os postos em todo o território.

“É evidente a eficácia da vacina, por isso convidamos a população para aderir às campanhas. Nossa medida de proteção é a vacinação. As pessoas podem procurar as unidades básicas de Saúde (UBS) e o Crie [Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais], e atualizar sua caderneta de vacinação”, informou a coordenadora do PNI, Renata Quiles.

Conforme nota técnica emitida pelo MS, estão aptas a se vacinarem com a bivalente, pessoas que tenham recebido ao menos duas doses de vacinas monovalentes, como esquema primário ou que tenham recebido previamente qualquer vacina contra a covid-19, monovalente como dose de reforço.

O intervalo mínimo recomendado para a dose de reforço com a vacina bivalente é de 4 meses a partir da última dose de qualquer reforço monovalente ou última dose do esquema primário. Quem ainda não completou o ciclo vacinal e está com alguma dose de reforço em atraso, também pode realizar a atualização.