Brasil bate recorde de exportação de petróleo para a China em meio à crise no Oriente Médio

Demanda chinesa dispara após tensões no Estreito de Ormuz e impulsiona vendas brasileiras

Por Redação ContilNet 16/04/2026
O Brasil registrou um recorde nas exportações de petróleo para a China em meio à crise no Oriente Médio, que tem impactado o fornecimento global de energia.

Com as tensões na região do Estreito de Ormuz — rota por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial —, países asiáticos passaram a buscar alternativas mais seguras de abastecimento, ampliando a procura pelo petróleo brasileiro .

Segundo dados recentes, as vendas brasileiras para a China mais que dobraram em 2026, alcançando cerca de US$ 7 bilhões no primeiro semestre . Em alguns períodos, o país asiático chegou a concentrar a maior parte das compras do petróleo exportado pelo Brasil.

Além disso, o aumento da demanda está ligado à necessidade de garantir estoques diante da instabilidade geopolítica, o que levou a China a antecipar compras e diversificar fornecedores.

Apesar do crescimento expressivo, especialistas alertam que a forte dependência de um único comprador pode representar riscos para o Brasil no cenário internacional, inclusive com possíveis pressões comerciais.

Diante desse cenário, o país se consolida como um dos principais fornecedores globais de petróleo, ao mesmo tempo em que precisa equilibrar oportunidades econômicas e riscos geopolíticos.

Com informações Exame

