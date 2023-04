De vestido curto, Juliana Bonde deixa peça íntima aparecer no carro

Juliana Bonde causa todas as vezes que aparece em suas redes sociais com alguma novidade da carreira. A influenciadora, modelo, cantora do Bonde do Forró e produtora de conteúdo adulto encanta os fãs com sensualidade e beleza própria.

Com mais de 6 milhões de fãs apenas em um dos seus perfis oficiais, a beldade coleciona diversas reações em suas publicações. Os posts mais ousados dela são os que mais encantam os internautas.

Juliana Bonde deixa peça íntima aparecer em clique no carro

Juliana Bonde ousou mais uma vez nesta segunda-feira (4) para os admiradores dos seus conteúdos. A moça mostrou demais dentro do carro ao colocar um link para os fãs acessarem alguns dos seus materiais para maiores.

Na imagem, a famosa surgiu com um vestido de oncinha e deixou a peça íntima rosa aparente na região da coxa. Sem medo de ousar, ela não economizou no carão e esquentou o clima.

Por meio dos comentários, muitos usuários deixam mensagens para lá de ousadas dedicadas à artista. “Essa garota é demais”, escreveu um fã. “Linda, queria entrar no carro com você”, declarou outro. “Meu sonho é conhecer essa mulher”, desejou mais um seguidor, entre diversas outras mensagens.

Juliana Bonde contou que já recebeu mensagens de homens casados, sendo anônimos e famosos. A musa do OnlyFans explicou tudo que acontece nos bastidores das mensagens que ela recebe diariamente no seu direct.

“Gente, eu não posso falar, senão eu vou estragar os casamentos, mas é muito tá? Homens assim que a gente pensa ‘Caramba que casal perfeito, que lindo que ele trata a esposa.’, Ficam mandando mensagens pros outros…”, revelou ela. “Eu não vou falar, eles são um casal muito shippado, as mulheres acham muito lindo o relacionamento deles. Então jamais falo”, completou em seguida.

Confira o clique ousado de Juliana Bonde no carro:

