De visual careca, Vitão mostra tatuagens ao curtir praia com a cantora Flor Gil

De visual careca, o cantor Vitão, de 23 anos de idade, que vai ser pai de uma menina, mostrou algumas de suas muitas tatuagens ao curtir a Praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira (21).

Ele estava acompanhado da amiga e cantora Flor Gil, de 14 anos, neta de Gilberto Gil, e filha de Bela Gil com o ex-marido, o empresário João Paulo Demasi, de quem a apresentadora e chef de cozinha se separou recentemente.

Vitão estava com seus dois cachorrinhos e ainda acompanhado de uma amiga, Názira Guosstta, com quem foi às compras no passeio durante o feriado de Tiradentes. Ele, inclusive, postou um vídeo dançando em pleno supermercado.