‘Depois de dois minutos, as crianças me aceitam’, diz professor que tem o corpo todo tatuado

O professor Sylvain H Laine, de 37 anos, considerado o homem mais tatuado do mundo, diz não ter problemas para ensinar por conta de sua aparência incomum. Morador de Paris, na França, ele tem até as gengivas e os globos oculares tatuados e removeu o mamilo e o umbigo para abrir espaço para mais artes corporais.

“Depois de dois minutos, as crianças me aceitam. Leva dois dias para os pais e duas semanas para os avós”, revela. Laine iniciou sua jornada de tatuagens há cerca de dez anos e já gastou £ 57.000 (aproximadamente R$ 350 mil) com os desenhos.

Ao Mirror, ele contou que se mudou para Londres em 2012 para lecionar no Dulwich College. Na época, usava terno e gravata e passou por uma crise pessoal, sem saber o que fazer da vida. Enquanto estava em Brixton, notou que seu banqueiro tinha o pescoço tatuado e, em seguida, notou que um homem no McDonalds havia feito as duas mangas.

Segundo o professor, isso abriu seus olhos, fazendo com que iniciasse com as tatuagens. Ao longo de três anos e meio, ele cobriu todo o corpo e afirma que isso nunca atrapalhou sua carreira.

“Atualmente, tenho 29 crianças em minha classe. Dou aulas para crianças de 7 a 11 anos. As crianças não se importam com as tatuagens. Eles não têm perguntas, a principal mudança para eles é que eu sou homem, já que este é um trabalho tipicamente feminino”, declara.

Além de educador, Sylvain também é modelo e performer e está feliz com a vida que leva. “Tenho duas vidas que se complementam perfeitamente. Na segunda-feira de manhã, às 8h, tenho que estar diante dos meus alunos e ter os pés no chão. Sou um artista, me apresento em convenções de tatuagem, as pessoas tiram fotos comigo e me dão coisas para autografar”, finaliza.

Sylvain aconselha que aqueles que desejam se tatuar, esperem um pouco para saber se essa é a escolha certa, sem que isso atrapalhe seu trabalho ou vida profissional.