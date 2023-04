Deputado diz que servidores reformaram delegacia no Acre com as próprias mãos: “Desumano”

Na sessão desta quarta-feira (05) da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos), denunciou a situação da infraestrutra da Delegacia de Polícia Civil do município de Brasiléia, interior do Acre.

Logo no início da fala, Hassem disse que independente de ser da base governista, era necessário expor o problema.

“Antes que algum desavisado interprete situação de base ou situação, eu queria trazer nesse momento, sobre a Delegacia de Polícia de Brasiléia. É uma delegacia que está completamente abandonada. Temos ainda um corpo antigo de servidores do quadro efetivo da polícia.

O parlamentar lembrou que por se tratar de uma região de fronteira, os trabalhos da Polícia Civil são necessários para reprimir crimes em vários municípios do Alto Acre.

“Lá em Brasiléia, de cada 10 casos de registro de BO na região de fronteira, entre Basiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil, 7 ocorre em Brasiléia”, disse Tadeu.

Tadeu disse ainda que após as enchentes que atingiram Brasiléia nesta semana, os próprios servidores da delegacia fizeram uma reforma com as próprias mãos.

“O agente civil, junto com o delegado, colocaram a mão na massa. Não que isso tornou alguém inferior, mas demonstra um descaso com aquele departamento”, expôs Hassem.

O deputado opinou ainda dizendo que a situação é desumana tanto para os apenas encarcerados, quanto para a população que procura os atendimentos na delegacia.

Segundo o parlamentar, ao entrar em contato com o diretor de Polícia Civil do Acre, já existe um plano de elaboração para a reforma, porém, ainda não há recurso disponível para o início da obra.

Hassem finalizou fazendo um apelo à equipe econômica do Governo para que encontre uma saída para disponibilizar o recurso necessário.