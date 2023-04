Dia do Trabalho: veja o que abre e fecha no Acre na próxima segunda-feira

Nesta segunda-feira (1), é o dia em que é comemorado o Dia do Trabalho. No Acre, veja o que abre e fecha neste feriado. Os serviços essenciais como saúde e segurança são mantidos, como delegacias e hospitais.

Órgãos do governo

Os órgãos públicos como Organização em Centros de Atendimento (OCA) de Rio Branco e o Departamento de Trânsito do Acre (Detran-AC) não funcionarão no feriado. Os serviços serão retomados na próxima terça-feira (2).

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que não haverá atendimento nas agências bancárias no feriado do Dia do Trabalho, comemorado dia 1º de maio.

Via Verde Shopping

O Via Verde Shopping tem funcionamento em horário diferente nos domingos e feriados. Nesta segunda-feira (1), a praça de alimentação funciona das 11h às 21h e as lojas das 13h às 21h.

Correios

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Acre (Correios) não funciona nesta segunda-feira (1). Na terça (2), a distribuição funciona normalmente, das 8h às 12h.

Tribunal de Justiça do Acre

O Tribunal de Justiça do Acre informa que não haverá expediente nesta segunda-feira (1), em razão do feriado do Dia do Trabalho. O órgão funcionará em regime de plantão, tanto no primeiro grau quanto no segundo grau para atendimentos considerados urgentes.

Os prazos processuais que venceriam na data do feriado ficam prorrogados para o primeiro dia útil, na terça-feira (2).