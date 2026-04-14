Sem prestar socorro, motociclista foge após atingir homem em bairro da capital

Vítima teve lesões no tórax e foi socorrida por moradores no bairro João Eduardo II

Um homem ficou ferido após um acidente de trânsito registrado na tarde desta terça-feira, 14, na Rua Mauá com a Travessa João Edimar, no bairro João Eduardo II, em Rio Branco. O caso chamou atenção após imagens mostrarem o momento em que o suspeito foge sem prestar socorro à vítima.

De acordo com relato da esposa do homem, ele estava retornando ao trabalho quando foi atingido por outro motociclista que teria avançado a sinalização na via. Com o impacto, a vítima caiu ao chão e sofreu lesões no tórax, além de ferimentos na perna e no braço.

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Ainda segundo a família, o homem apresentou dificuldades para respirar após a colisão. Moradores da região prestaram os primeiros atendimentos, retirando o capacete da vítima para facilitar a respiração e acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O suspeito, no entanto, não caiu da moto e deixou o local sem prestar qualquer tipo de ajuda. Imagens de câmeras de segurança registraram a situação e foram repassadas à família, que agora tenta identificar o responsável.

A vítima foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico.

A família pede ajuda para identificar o motociclista envolvido no acidente e reforça o apelo para que ele seja localizado.