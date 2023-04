Diego e Marquinhos desfalcam o Humaitá contra o Atlético

O zagueiro Diego, preservado, e o meia Marquinhos, lesionado, irão desfalcar o Humaitá contra o Atlético, jogo programado para este sábado (22), às 18 horas, no Florestão.

“O Diego tem dois cartões amarelos e o Marquinhos tem uma lesão. O Jomar volta na defesa e no meio temos opções”, declarou o técnico Maurício Carneiro.

Tático e bolas paradas

Vice-líder do segundo turno com 4 pontos, o Humaitá fechou a preparação em um treinamento na manhã desta sexta (21), na UFAC.

“É preciso trabalhar sem esquecer a recuperação dos atletas. O jogo contra o Atlético é muito importante para as nossas pretensões”, avaliou o treinador.

Dúvidas no ataque

Maurício Carneiro deixou para confirmar os titulares do Tourão somente no Florestão.

“Temos boas opções no ataque e vamos avaliar com calma para tomar as decisões corretas”, afirmou Maurício.