Dom Pedro II vence e conquista a recuperação no Brasileiro Escolar Feminino

O time do Colégio Dom Pedro II venceu o José Alves Ribeiro, do Mato Grosso do Sul, por 3 a 0 na manhã desta terça (25), em Palmas, Tocantins, e conseguiu a recuperação no Campeonato Brasileiro Escolar de Futebol Feminino. Bruna (2) e Jordana marcaram os gols do triunfo acreano.

Fecha 1ª fase

- Publicidade-

O Dom Pedro II fecha a participação na 1ª fase do Brasileiro nesta quarta (26), a partir das 8h15 (hora Acre) contra a equipe do colégio Leonor Porto, de Pernambuco. Uma vitória pode colocar a equipe acreana na disputa das finais da série Prata ou da série Ouro dependendo das combinações de resultados.