Dom Pedro vence Mundo Moderno e vai disputar o 5º lugar no Brasileiro

Com dois gols da atacante Jordana, o time do Colégio Dom Pedro venceu a equipe do Colégio Mundo Moderno, do Espírito Santo, na manhã desta sexta, 29, em Palmas, Tocantins, e vai disputar a 5ª colocação no Campeonato Brasileiro Escolar de Futebol Feminino.

As meninas acreanas irão enfrentar o vencedor do confronto DE Djalma Marinho, do Rio Grande do Norte, e São Joaquim do Pacuí, do Amapá. A partida será realizada neste sábado, dia 29.

Resultado importante

O presidente da Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE), João Renato Jácome, espera a conquista do 5º lugar da seleção acreana (Dom Pedro II).

“Realizamos um grande investimento para colocar o Acre no Brasileiro. Jogar torneios de alto nível vai fortalecer o nosso esporte em todas as modalidades”, avaliou o presidente.