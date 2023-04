Edital Marinha publicado para Oficiais; iniciais de R$ 9 mil

Foi publicado o edital do concurso Marinha para Oficiais do quadro de Complementares, Cirurgião Dentista, quadro de Apoio à Saúde e Médico.

Veja mais detalhes do certame abaixo:

- Publicidade-

Banca organizadora: comissão própria

Cargos ofertados: Oficiais do quadro de Complementares Cirurgião-Dentista Quadro de Apoio à Saúde Médico

Escolaridade: nível superior

Salários iniciais: R$ 9.070,60

Vagas: 42

Taxa de inscrição: R$ 140,00

Inscrições: 7/6 a 25/6

Provas: 23/7 Edital 1 Edital 2 Edital 3 Edital 4



Provas e etapas edital Marinha de Oficiais

Os candidatos serão avaliados por meio das seguintes etapas:

a) Prova Escrita Objetiva (PO) de Conhecimentos Profissionais;

b) Redação;

c) Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH);

d) Eventos Complementares (EVC) constituídos de: I) Verificação de Dados Biográficos (VDB); II) Inspeção de Saúde (IS); III) Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i); IV) Prova de Títulos (PT); V) Avaliação Psicológica (AP); e VI) Verificação de Documentos (VD).

e) Resultado Final da Seleção (RF).

As provas objetivas serão aplicadas no dia 23/7.

Para a carreira do quadro Oficial Complementar, a prova objetiva do concurso terá 5 horas. Serão cobradas 50 questões, sendo 10 de Língua Inglesa e a restante de conhecimentos da área.

Já para as demais carreiras, as provas objetivas terão duração de 4 horas e contarão com 50 questões de conhecimentos específicos da área.