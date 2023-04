“Em 15 minutos, não tinha mais nada”, afirma mulher que teve casa desabada; família abre vaquinha

A situação da moradora Sandra Oliveira, 50 anos, do bairro Cidade Nova, que viu a sua casa descer o barranco durante a chuva que atingiu a região na madrugada deste domingo, 16, é completamente desoladora.

Residente no local há 38 anos, Sandra nunca imaginou passar por uma situação tão devastadora. Em entrevista à ContilNet, a moradora relatou que a chuva começou por volta das 3h da manhã. Pouco tempo depois, ela ouviu um barulho muito forte, que indicaria algo acontecendo na residência. Ao acionar o marido, a esposa só recebeu o aviso para sair correndo de casa em razão do desabamento do quarto dos filhos, que não estavam em casa no momento.

Sandra teve tempo apenas para retirar o carro ficando apenas com a roupa do corpo. Diante da situação, Sandra de Oliveira e o marido decidiram disponibilizar um PIX para receber doações de quem se dispuser a ajudá-los. Qualquer valor pode contribuir com a reconstrução da casa e a recuperação dos pertences perdidos. O PIX é 36029874268.

“Era por volta das 3h da manhã e eu estava ansiosa e a gente já vem da alagação 15 dias dentre d’água e eu ouvi um barulho, acordei meu marido e ele só mandou correr porque o desbarrancamento já tinha levado a cozinha. Em 15 minutos, não tinha mais nada. Estamos só com a roupa do corpo, perdemos geladeira, sofá e outros objetos”, afirmou.

“Moro aqui há 38 anos e nunca vi isso. Da minha casa para o barranco, eram 20 metros de distância e em menos de 15 minutos não tinha mais nada. Ainda bem que os meus filhos não estavam aqui porque o quarto deles foi o primeiro. A gente precisa de um teto e que esse teto tenha algo dentro”, acrescentou.