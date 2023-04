Em noite emocionante, concurso elege Miss e Mister Tarauacá; Douglas Richer traz vídeos e fotos exclusivos

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet Notícias, participou do concurso que elegeu a Miss Tarauacá 2023 e aclamou o novo Mister, em noite emocionante na Praça Alton Furtado, no município. Com 199 pontos, a nova Miss Tarauacá é a estudante do curso de enfermagem Raffaela Leitte, e Kevin Corrêa foi aclamado Mister Tarauacá 2023. O evento foi realizado pela Prefeitura de Tarauacá, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

A coluna conversou antes do desfile com a Miss Tarauacá 2022 Alessandra Souza e com o Mister Kevin Corrêa, que falaram um pouco sobre a participação no evento e seus reinados. Veja a entrevista:

Veja momentos da divulgação do resultado:

Veja fotos do evento pelas lentes do fotógrafo Vitório Silva: