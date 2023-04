Em nota, Dudé Lima diz que está sendo vítima de extorsão e inveja

O funcionário público federal José Fernandes Ferreira Lima, o “Dudé”, cedido ao Governo do Estado como assessor para a área de eventos, como o Carnaval e a Expoacre, reagiu, nesta quinta-feira (20), às informações difundidas por redes sociais e em blogs de notícias de que ele teria oferecido vantagens a uma mulher, como cargos no Governo, em troca de relações sexuais.

Aos 59 anos de idade, o servidor público, que ficou conhecido por ter sido homem de confiança absoluta dos cinco governos da Frente Popular do Acre (FPA), nos últimos 20 anos, e que agora integra o governo do PP de Gladson Cameli, foi à uma Delegacia de Polícia Civil prestar queixa em BO (Boletim de Ocorrência), como vítima de extorsão.

As primeiras investigações da Polícia Civil sobre o caso revelam que a pessoa com a qual o servidor conversou, com algumas trocas de mensagens picantes e de cunho sexual, tem, na verdade, 47 anos de idade, é dona de uma empresa de eventos e vive no Estado de Minas Gerais. Essas informações foram possíveis a partir do CPF da pessoa, registrado porque o servidor público atendeu um pedido e transferiu um pix de R$ 70,00 para a acusada. “Na verdade, ela me pediu R$ 1 mil. Como eu disse que não poderia, ela deve ter se vingado, tornando públicas essas mensagens”, disse Dudé Lima.

O servidor não negou ter havido as conversas. “Sou solteiro e isso não foram conversas travadas em horário de expediente. Estou acostumado a receber esse tipo de mensagem. Naquele caso, num momento de bobeira da minha parte, aquiesci nas conversas, sem saber que estava sendo vítima de armação”, disse Lima. Segundo ele, esta é a segunda vez em que é vítima deste tipo de situação.

“Atendo a esse tipo de chamada porque sou acreano e sei que há muita gente desesperada, muitas pessoas que conheço e algumas até fazendo de tudo para conseguir emprego, alguma colocação. Quando posso ajudar, até tenho ajudado, através de amigos, a quem peço para arranjar uma colocação em empresas privadas. Já fiz isso para várias pessoas e muitas pessoas ainda me procuram. Muitas até com esse cunho sexual em troca, mas eu tenho reagido e dito não. Neste caso, cai direitinho. Já ouvi muitos apelos neste sentido e, aliás, sempre digo a verdade: que não sou secretário de Estado nem posso conseguir emprego para ninguém. Neste caso, a pessoa disse que queria ao menos um estágio, e eu digo, ao longo dos prints, que isso não seria possível porque eu não posso arranjar tais funções”, afirmou. “Foi a partir daí, que a pessoa passou a pedir dinheiro”, acrescentou.

Como o CPF é de uma pessoa já de meia idade e de fora do Acre, Dudé Lima não tem dúvida de que foi vítima de falsários que agem em todo o país, através da internet, e disse esperar que seu caso sirva de exemplo para outras pessoas, homens principalmente, para que não caiam em mais este tipo de golpe. O servidor disse ainda lamentar que políticos carreiristas – ele não citou nomes – queiram se aproveitar da situação para obter ganhos políticos.

“Infelizmente, fui vítima de um problema que pode acontecer com qualquer um, desde que seja desavisado e troque mensagens com alguém má intencionada no telefone”, acrescentou.

Dudé Lima disse ainda que, com base nas investigações policiais, vai recorrer à Justiça para processar todos os que estão o acusando de troca cargos públicos por sexo. “Isso nunca aconteceu, até porque não tenho autonomia para dar emprego a ninguém”, afirmou.

A repercussão do caso, segundo assessor, ocorre muito por inveja de determinados setores da sociedade que não aceitam que uma pessoa de origem humilde, vindo do interior do Estado (ele é natural de Xapuri) faça sucesso profissional e se estabeleça profissionalmente no meio político. “A inveja é uma coisa difícil e as pessoas que se sentem feridas pelo sucesso alheio se aproveitam de ocasiões assim para botarem para fora todas as suas mágoas e frustrações”, disse.