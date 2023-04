Em protesto, bolivianos fecham pontes de acesso ao país na fronteira com o Acre

Brasileiros interessados em aproveitar o longo feriado para passear e fazer compras em Cobija, na Bolívia, vão ter que adiar os planos por mais alguns dias ou algumas horas.

É que as pontes de Brasiléia e de Epitaciolândia, que dão acesso ao país vizinho, amanheceram nesta sexta-feira (21), fechadas no lado boliviano. Ninguém sai e ninguém entra.

O fechamento faz parte de um protesto do Sindicato dos Trabalhadores de Pando, o departamento (equivalente a Estado, no Brasil) do qual Cobija é a capital. Negociações com autoridades bolivianas levaram os grevistas a anunciarem que os protestos seriam suspensos a partir das 15 horas de hoje, quando as pontes seriam reabertas.

O motivo da greve, segundo os organizadores, seria uma onda de demissões realizadas em vários setores da economia local, o que vem afetando as áreas de saúde, educação e obras. “Está havendo demissão de homens e mulheres e acreditamos em perseguição política. Estamos perdendo nossos empregos de onde sustentamos nossas famílias e estão contratando outras pessoas sem qualquer aviso”, disse um dos manifestantes.

O trânsito no local está bloqueado para motos e carros nas duas pontes, sendo liberado apenas a passagem de pedestres. Novas manifestações devem ocorrer nos próximos dias, ainda que as pontes sejam liberadas hoje.