Em visita ao Acre, ministro Fachin diz que estado “orgulha o Brasil”

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, cumpre agenda no Acre nesta quinta-feira (20), e deve receber uma série de homenagens do Tribunal do Justiça do Acre e do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Acompanhado do governador Gladson Cameli e da presidente do TJ, Regina Ferrari, o ministro Fachin concedeu uma rápida entrevista antes de entrar no pleno do Tribunal de Justiça. Na fala, Fachin declarou estar honrado ao ser homenageado no Acre.

“Me sinto muito honrado em ser recebido no estado do Acre. Em ser recebido por mentes e corações que orgulham o Brasil e que enfrentam grandes desafios, que tem força e vigor para superá-los, especialmente em proveito das pessoas que mais necessitam da administração pública. Nossa vinda aqui é para abraçar o estado”, disse Fachin.

Fachin, que já foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), será agraciado com a Ordem do Mérito do Judiciário e condecorado com a Medalha do Mérito da Justiça Eleitoral.

Fachin deve voltar ao Acre

Ao ContilNet, o governador Gladson Cameli informou que convidará o ministro Edson Fachin para retornar ao Acre, em julho, para ser condecorado com a medalha do Estado. Além disso, Cameli planeja levar o ministro para conhecer uma comunidade dos povos indígenas.

“A visita do ministro é o reconhecimento de conhecer um estado que lutar para ser brasileiro. Precisamos cada vez mais dos poderes, do respeito, do judiciário sempre atuando. A visita do ministro mostra que o Acre está ecoando em vossos corações”, finalizou.

