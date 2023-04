Empresa de transporte lança rota de turismo entre o Rio de Janeiro e a capital do Peru

Uma solenidade a ser realizada na manhã desta quinta-feira (13), na Rodoviária da cidade do Rio de Janeiro, marcará a operação de abertura da maior linha rodoviária do mundo, uma autêntica aventura por estradas ligando a cidade fluminense à Lima, capital do Peru, às margens do Oceano Pacífico. Será a viagem inaugural de uma nova rota a ser executada pela Trans Acreana, a linha Rio – Lima.

Esta já é considerada uma das maiores rotas de viagem de ônibus do mundo, com mais de 6.035 quilômetros de distância. O tempo estimado da viagem é de 69 horas.

O anúncio da nova rota de viagem será feita nesta manhã numa cerimônia no salão de embarque da Rodoviária do Rio, a qual reunirá autoridades como o cônsul geral do Peru, Juan Prieto, e o presidente da Trans Acreana, Fernando Lourenço, além da diretoria da Rodoviária do Rio S/A e representantes das empresas de ônibus.

Durante os cinco dias de duração, a aventura até a capital peruana passará, no Brasil, por São Paulo (SP), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Porto Velho (RO), Rio Branco e Assis Brasil (AC). Já em território peruano, passa pelas cidades de Inapari, Puerto Maldonado, Ica, Nazca, Abancay, Cuzco (na região do santuário inca de Machu Picchu), até chegarem Lima.

As previsões de paradas no Brasil serão em todos os terminais rodoviárias por onde o ônibus passará. O trajeto é feito pela Estrada Interoceânica do Sul, que liga a costa peruana do Oceano Pacífico ao litoral atlântico brasileiro.

Um percurso que revela uma riqueza e diversidade de povos, culturas e inúmeras belezas ecológicas pois cruza cinco estados brasileiros e sete peruanos, passando pela Amazônia e a Cordilheira dos Andes.

A rota será operada com frota moderna. Todos os veículos são da categoria leito e trazem comodidades como wi-fi, tomadas usb, travesseiro, manta e cortinas de privacidade e muito mais. As saídas ocorrerão sempre às quintas-feiras, toda semana.

A viagem é mais uma opção turística internacional oferecida pela Rodoviária do Rio S/A com o conforto e a segurança do transporte rodoviário regular.