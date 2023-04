Empresários acreanos participam de feira erótica com a famosa terapeuta sexual Laura Muller; FOTOS

O casal de empresários Tâmy Lima e Odilon Alves participaram 9ª edição da Feira erótica Internacional em São Paulo. A loja ‘Sou Lovezinha’ foi a primeira do Acre a participar do evento.

O evento aconteceu nos dias 14 a 16 de abril, e contou com as grandes marcas de cosméticos e acessórios íntimos. Foram mais de 50 empresas presentes no evento trazendo novidades em primeira mão que chegam em breve no Acre.

O evento também contou com muitas palestras sobre produtos, inovação, sexualidade e tudo que tem de novo no mercado íntimo e sensual. A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet conversou com Tâmy Lima que revelou detalhes do evento, onde recebeu o convite da empresa Intt Cosméticos.

De acordo com a empresária, grandes nomes estiveram presentes durante o evento, dentre eles a Laura Müller, famosa pelo quadro de dúvidas sexuais no Programa Altas Horas do apresentador Serginho Groismann. Tâmy contou que Laura está lançando um produto pensado e criado por ela juntamente com a empresa Intt Cosméticos.

A empresário falou sobre a recepção no evento e o sucesso da loja no Acre: “Fomos recebidos pelo gerente geral da empresa Intt Cosméticos e pela dona da empresa Hot Flowers. Ambos, destacaram o sucesso que suas marcas têm feito através do nosso trabalho na Sou Lovezinha aí no Acre. A empresa Intt Cosméticos comentou que nunca vendeu tanto para o Acre antes de fechar parceria com as Lovezinhas. Que realmente é uma surpresa para eles todo esse sucesso que estamos fazendo.”

Veja fotos: