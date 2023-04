Energisa oferece condições especiais de negociação de contas de atingidos por enchentes

Moradores de áreas atingidas pelas últimas enchentes na Capital Rio Branco e no interior do Estado terão condições especiais de negociação no pagamento de suas contas de energia elétrica, através do projeto “Energisa na Comunidade”, cujo atendimento, neste sábado (15), vem sendo feito no horário entre 8h e 14h, na Escola Josué Fernandes, no bairro Recanto dos Buritis. Outras comunidades serão atendidas nos sábados seguintes.

Além de negociações de débitos, o consumidor poderá tratar de serviços de mudança de titularidade, substituição de lâmpadas, cadastro para troca de geladeiras, além de dicas de redução de consumo da energia elétrica. De acordo com a Energisa, o cliente precisa estar cadastrado na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), morar em bairros de vulnerabilidade socioeconômica, estar conectada à rede de energia, estar adimplentes com a conta de energia e possuir lâmpadas antigas para serem substituídas.

- Publicidade-

No caso das lâmpadas, basta que o cliente leve até cinco unidades incandescentes ou fluorescentes para serem trocadas pelas lâmpadas de LED, com o objetivo de economizar mais energia. Cada família tem direito à troca de até cinco lâmpadas. Para isso, os clientes precisam levar suas lâmpadas fluorescentes ou incandescentes e uma conta de energia para identificação.

Sobre as condições exclusivas de negociação, o coordenador comercial da Energisa, Alan Morais, ressalta que a Energisa quer facilitar a vida dos clientes e está analisando a situação de cada um para chegar na melhor negociação possível.

“Essas condições especiais, serão oferecidas apenas durante o evento. Por isso, estamos convidando todos os nossos clientes. Para aproveitar as condições, basta o cliente apresentar os documentos pessoais e uma conta de energia que vamos fazer a melhor negociação para o cliente”, destacou Alan Morais.

Sobre as residências atingidas pelas inundações e cujas contas estão em atraso, a Energisa emitiu nota informando que a empresa “está sensível à situação dos clientes afetados pela cheia do rio Acre”. A Distribuidora – acrescenta a nota – realizou doação de 200 colchões, lençóis, fronhas e 5 mil garrafas de água para o Governo do Estado, além de kits de limpeza.

“Diante desse cenário, a empresa também busca oferecer condições personalizadas de negociação de débitos. Para isso, os clientes podem procurar o atendimento presencial na Agência Premium, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº1666, em Rio Branco”, diz um trecho da nota emitida pela empresa.

“Com regularidade, a empresa realiza o evento Energisa na Comunidade, em que são realizados os serviços de troca de lâmpadas, inscrição na Tarifa Social, cadastro para troca de geladeira, emissão da 2ª via de fatura, dicas de segurança e de redução de consumo, além da negociação de débitos com descontos especiais”, acrescentou.