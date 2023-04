Estadual Sub-17 Feminino vai ter 5 equipes e inicia no dia 17

No congresso técnico promovido nessa quinta, 27, na sede da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) foram definidos todos os detalhes do Campeonato Estadual Sub-17 Feminino. O torneio será promovido pela primeira vez e começa no dia 17 de maio com duas partidas, no Florestão.

Fórmula de disputa

De acordo com o diretor técnico da FFAC, Leandro Rodrigues, os cinco times irão jogar entre si e os quatro primeiros colocados avançam às semifinais. O primeiro e o segundo colocados na fase de classificação terão a vantagem de jogar pelo empate nas semifinais.

1ª rodada do Sub-17

Plácido de Castro x Real Sociedade

Assermurb x Atlético