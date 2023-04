Ex-BBB Key Alves faz ensaio para OnlyFans na Bahia, e deixa tanquinho à mostra

Key Alves, de 23 anos de idade, está investindo em novos conteúdos para seu perfil no OnlyFans. A ex-BBB está em Morro de São Paulo, na Bahia, fazendo fotos para a plataforma de conteúdo adulto, e pretende passar por todo o Brasil neste novo projeto.

“Está tudo maravilhoso, conforme já esperava. Lugar paradisíaco”, diz ela sobre o Morro de São Paulo. “Como prometido, iremos fazer em todos estados pelo Brasil esses ensaios para o OnlyFans”, reforça.

- Publicidade-

Empresário da jogadora de vôlei na plataforma, Ricardo Almeida explica o motivo de a ex-sister rodar o país fazendo ensaios: “Estamos procurando mesclar a beleza da Key com os encantos do Brasil. A ideia é fazê-la visitar cada estado do país para que tenha contato com seus fãs de vários lugares, conhecer nossa diversidade cultural e, claro, para enriquecer os ensaios do OnlyFans. A meta é gerar conteúdos imperdíveis para o assinantes e ajudar a promover os destinos turísticos mais incríveis do país”, garante.