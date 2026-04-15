Chrys Dias presenteou filho com carro um dia antes de ser preso

A rotina de luxo desenfreado de Chrys Dias teve seu último capítulo público registrado nesta terça-feira (14/04). O influenciador, que conta com mais de 14 milhões de seguidores, utilizou seu Instagram para mostrar o presente dado ao filho Lucca, de 2 anos: um mini veículo motorizado. Mal sabia o público que, poucas horas depois, o cenário de festa daria lugar a um mandado de prisão por lavagem de dinheiro.

Contraste Entre Ostentação e Investigação

A publicação, feita na véspera da Operação Narco Fluxo, destaca o estilo de vida que chamou a atenção das autoridades.

O Grupo: Chrys é investigado ao lado de MC Ryan SP, MC Poze do Rodo e sua esposa, Débora Paixão, em um esquema que teria movimentado mais de R$ 1,6 bilhão.

Com informações do Metrópoles.

Modus Operandi: A Polícia Federal aponta que o grupo utilizava empresas de fachada, criptoativos e circulação de dinheiro em espécie para ocultar valores vindos de atividades ilícitas.

Do Capão Redondo para as Mansões de Luxo

Natural do Capão Redondo, Chrys Dias construiu sua imagem digital baseada na superação e no sucesso financeiro rápido.

Rifas e Sorteios: Grande parte de sua fortuna declarada provém da promoção de rifas online de carros e imóveis, atividade que agora está sob a lupa da Justiça por suspeita de ser o motor principal da lavagem de capitais da organização.

A Conexão Ryan: Sua amizade e parceria comercial com MC Ryan SP são apontadas pela PF como o núcleo duro do esquema bilionário que teria vínculos até com o crime organizado.

O Que Acontece Agora?

Com a prisão temporária decretada pela 5ª Vara Federal de Santos, os dispositivos eletrônicos de Chrys foram apreendidos. A PF busca agora rastrear se os presentes de alto valor e a vida de luxo exibida nas redes eram financiados diretamente pelo fluxo de caixa investigado na Narco Fluxo.