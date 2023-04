Exame confirma que músico acreano morreu por leptospirose em Cruzeiro do Sul

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) aguarda o resultado da contraprova para confirmar se o músico acreano Diko Lobo, de 41 anos, morreu de leptospirose, no último sábado (15).

Diko estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Segundo a Sesacre, o músico fez dois exames, sendo que o primeiro foi no quinto dia após a aparição dos sintomas, porém, o período para que seja feito o exame é de 7 dias, segundo as recomendações.

O primeiro exame deu negativo para a doença, mas um segundo exame confirmou que ele estaria com leptospirose. Para tirar a dúvida, foi feita uma nova coleta e o material foi encaminhado para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro. O prazo para o resultado é de 30 a 40 dias, de acordo com a demanda.

Segundo um amigo de Diko, o músico estava com muitas dores e na sexta-feira (14) procurou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Com a gravidade do quadro, ele foi transferido para o hospital no mesmo dia, mas não resistiu e morreu no final da tarde.

Diko Lobo era cantor de rock, vocalista da banda Lobos do Vale, compositor, ativista cultural e tinha um programa de rádio na cidade de Cruzeiro do Sul.