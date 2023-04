Morre o cantor e compositor Diko Lobo no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul

Segundo informações de amigos próximos, Diko Lobo, também conhecido como “Dikim” esteve no início da semana no posto de saúde da cidade realizando exames para verificar possíveis casos de dengue e malária. Na última quinta-feira (13), o cantor deu entrada no Hospital Regional do Juruá com fortes dores e cansaço.

Neste sábado, Dikim precisou ser transferido para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) após um agravamento em seu quadro clínico. De acordo com os profissionais de saúde, o cantor sofreu uma parada cardíaca e precisou ser entubado, mas não resistiu e veio a falecer horas depois.

Até o momento, a causa da morte não foi confirmada oficialmente, mas suspeita-se que tenha sido leptospirose. Dikim era um dos grandes incentivadores da cultura em Cruzeiro do Sul e mantinha um programa musical na Rádio Aldeia.

A cidade perde uma figura importante para a cultura local, e amigos e familiares lamentam profundamente a partida repentina do artista. Aos 41 anos, Dikim deixa uma legião de fãs e admiradores, que sempre irão lembrar da sua contribuição para a música e para a comunidade de Cruzeiro do Sul.